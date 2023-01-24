«Невозможно делегировать мозг». Совладелец monobank Олег Гороховский об инвестициях в польский проект и гонке за ПриватБанком — интервью 24 января, 16:58 Эксклюзив NV Олег Гороховский, совладелец monobank (Фото:Александр Медведев / НВ)

Совладелец monobank Олег Гороховский в интервью Радио NV рассказал главреду медиадома NV Виталию Сычу и главреду Ain.ua Илье Кабачинскому о выходе на польский рынок, конкуренции с западными необанками и о роли чучела медведя в карьере финансиста.

Виталий Сыч: Начнем с новости этой недели — вашей экспансии в Польшу. Сейчас большинство украинских бизнесов во время войны сокращаются, оптимизируются. Я знаю только две компании, которые делают экспансию во время войны, это Нова пошта и ваш monobank. Новый проект называется stereo. В Украине это mono, в Польше — это stereo. На прошлой неделе вы объявили о выходе на польский рынок, какие первые результаты? Есть ли они?

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Олег Гороховский: Это крупные бизнесы, которые вы перечислили, monobank и Нова пошта, но я знаю много не таких крупных бизнесов, особенно в сфере услуг, рестораны, сфера украшений, то есть там есть много украинских бизнесов, которые пытаются что-то делать в Польше. Польша очень уместный, на мой взгляд, выбор, потому что там много сейчас украинцев, привыкших к уровню украинского сервиса и не привыкших к уровню европейского сервиса. И я считаю, что привыкать к плохому — это не очень хорошая идея. Поэтому нужно как можно скорее украинским бизнесам, чувствующим силы и вдохновение, двигаться и дарить качество обслуживания не только украинцам, не только в Украине, но и в Европе.

Виталий Сыч: Вы имеете в виду, что украинский сервис лучше европейского?

С большим отрывом.

Илья Кабачинский: Кстати, я когда-то читал, что страны, где слабо развиты государственные структуры, у них очень хорошо развит бизнес. И наоборот, если в стране развиты государственные услуги, люди там доверяют государственным услугам, то как раз бизнес слабо развит. Это, мне кажется, украинская история. Там, где мы не сильно доверяли именно государственным структурам, бизнес очень мощный.

Я так не очень задумывался, почему в Европе не очень хороший сервис. Например, одна из версий того, что слишком большие налоги и слишком большой средний класс, который согласен на среднее. И нет запроса качественно, нет запроса на то, чтобы заплатить больше, но получить немного качественнее, и поэтому все привыкли к среднему. Но, возможно, есть другая причина. То, что Украина в тех сферах, где она дома сильна, она сильна будет и в Европе, свидетельствует хотя бы тот факт, что на этой неделе вице-премьер Михаил Федоров, например, показал, что в Эстонии, которая всегда была образцом предоставления государственных услуг, электронных государственных услуг, которые они запрограммировали, я не помню, как оно там называется в Эстонии, но это наша Дія. То есть в Эстонии, во флагмане электронных услуг в Европе появилась наша Дія. А нашей Дії всего три года.

Виталий Сыч: Всегда у нас думали все, что в ЕС, в Европе все лучше, чем в Украине, теперь многие вынуждены были уехать, посмотрели и выяснили, что не все лучше в ЕС. У нас даже вышла такая статья несколько месяцев назад, мы опросили украинок, которые вынуждены были уехать в Европу, что им кажется в Киеве лучше, чем в Европе? И там мы собрали десять пунктов.

Я очень с ними согласен. Я, кстати, недавно смотрел статью, это очень кстати. 10 — это много, это немало.

Виталий Сыч: И там банковский сервис и наш финтех на втором месте были.

Илья Кабачинский: Я скажу, у меня просто был личный пример, работал с журналисткой из Дании, она мне говорит: «Можешь мне из Киева отправить блокнот в Днепр. Закажи DHL, 50 евро, неважно, отправь, за два дня довезут». Я говорю: «Я это сделаю Новой почтой за 60 гривен, и он на следующий день у вас будет». Она говорит: «Не может быть». На следующий день ей приходит блокнот, она говорит: «Это что за магия?»

Виталий Сыч: У нас было несколько дней назад событие, ивент, дискуссионная панель, там был владелец Новой пошты Вячеслав Климов, он сказал, что украинцы очень требовательны, требовательны к сервису. И сейчас уже к ним посыпались проклятия, например, что они на один час опоздали в Херсон, только освобожденный от россиян. То есть уровень ожиданий очень высок. Какова первоначальная сумма инвестиций для запуска stereo в Польше?