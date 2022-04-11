єПідтримка. В ПриватБанке объяснили задержку с выплатой обещанных 6500 грн 11 апреля, 14:30 Цей матеріал також доступний українською Выплаты по программе єПідтримка в заявленные сроки пока получили не все украинцы (Фото:diia.gov.ua)

Министерство экономики еще не перечислило в полном объеме средства, предназначенные к выплатам по программе єПідтримка.

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В ПриватБанке объяснили, почему не все украинцы, которые имеют право на помощь от государства по программе єПідтримка в размере 6500 грн, получили выплаты в оговоренные программой 10 дней с момента подачи заявки. Об этом сообщает издание Минфин.

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Так в ответ на жалобу клиента, который подал заявку 24 марта и не получил выплаты по состоянию на 10 апреля, в Привате сообщили следующее: «Банк является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка. Министерство экономики является распорядителем государственных средств, отвечающим за начисление средств на указанные счета пользователей».

Как сообщалось, до 31 марта включительно подать заявку на получение помощи могли ФЛП всех групп, уплативших ЕСВ за IV квартал 2021 года и наемные работники, за которых уплачен ЕСВ за IV квартал 2021 года, кроме работников организаций, получающих средства из госбюджета.

Программа рассчитана на жителей областей, где ведутся активные боевые действия.

Выплаты стартовали с 21 марта. Всего по этой программе правительство получило около 5 млн заявок, около 3,5 млн заявителей получили средства.

Денежные средства можно тратить без ограничений, снимать в банкоматах или переводить на другие карты.

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