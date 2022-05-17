Не на военные цели. Япония заключила кредитное соглашение с Украиной на $100 млн 17 мая, 06:00 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Японии заявил, что страна увеличит общую сумму займов Украине до 300 миллионов долларов (Фото:jorono/pixabay)

Япония заключила кредитное соглашение с Украиной на 13 миллиардов иен (100 миллионов долларов). Помощь Японии будет софинансирована Всемирным банком и включена в бюджет украинского правительства.

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Об этом пишет Japan Today со ссылкой на Японское агентство международного сотрудничества.

Отмечается, что Украина не будет использовать эти средства на военные цели

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Денежные средства будут направлены на «усиление демонополизации и антикоррупционных институций, укрепление рынков земли и кредитов, а также социальной защиты».

Соглашение было заключено после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в апреле, что страна увеличит общую сумму займов Украины до 300 миллионов долларов.

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