WebMoney исключили из реестра платежных систем Украины

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Нацбанк отменил регистрацию из-за санкций СНБО
Фото: WebMoney

Нацбанк отменил регистрацию из-за санкций СНБО

Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.ua, которая попала в обновленный список санкций наравне с русским WebMoney.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Соответствующее решение принято в связи с применением персональных санкций к WebMoney.ua согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, Нацбанк отменил регистрации участников внутригосударственной системы расчетов WebMoney.ua.

Напомним, что Украина полностью запретила электронные деньги WebMoney сроком на три года. В WebMoney.ua заявили, что пока из-за санкций заблокированы средства 4 млн украинцев.

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