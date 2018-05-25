WebMoney исключили из реестра платежных систем Украины

Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.ua, которая попала в обновленный список санкций наравне с русским WebMoney.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Соответствующее решение принято в связи с применением персональных санкций к WebMoney.ua согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Кроме того, Нацбанк отменил регистрации участников внутригосударственной системы расчетов WebMoney.ua.
Напомним, что Украина полностью запретила электронные деньги WebMoney сроком на три года. В WebMoney.ua заявили, что пока из-за санкций заблокированы средства 4 млн украинцев.
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