Без права на ошибку. Какие главные вызовы стоят перед Украиной прямо сейчас — 5 мнений от известных бизнесменов 24 августа, 12:20 NV Премиум День Независимости, Киев (Фото:REUTERS / Валентин Огиренко)

Совладельцы Rozetka, Monobank, Concorde Capital, сети Eva и клиники Оберіг рассказывают NV об экзистенциальных вызовах перед украинским государством. Их разрешение — дело номер один для власти и всех украинцев.



В 32 годовщину независимости NV Бизнес задал известным предпринимателям страны лишь один, но крайне важный вопрос: какие ключевые вызовы стоят перед Украиной прямо сейчас?

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Осознание насущных угроз и проблем — необходимое условие для правильного восстановления государства, которое надо начинать еще до победы над агрессором. Восстановления без ошибок и искажений, которые сделали из Украины одну из беднейших стран Европы еще до российского нашествия.

Советы от бизнеса — это по сути еще и готовая дорожная карта для нынешней власти. Хотя все ответы на поверхности, но отдельные пункты ей будет разрешить очень непросто — придется выбирать между интересами украинцев и собственными интересами чиновников. Задача же гражданского общества, бизнеса и медиа — заставить власть имущих не сбиваться с курса. Это такое же необходимое условие для выживания страны, как и победа над врагом.



Владислав Чечеткин Соучредитель и совладелец Rozetka.ua