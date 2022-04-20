Подтверди геолокацию и получи деньги. ПриватБанк начал выплачивать помощь внутренним переселенцам 20 апреля, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Более миллиона украинцев с начала российского вторжения зарегистрировались как внутренне перемещенные лица (Фото:Alexander Ermochenko / Reuters)

ПриватБанк начал предоставлять выплаты внутренне перемещенным лицам на карты єПідтримка.

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Как сообщили в банке, ежемесячные выплаты в размере 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн для детей можно будет потратить на любые товары или обналичить.

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В ПриватБанке добавили, что для получения статуса внутренне перемещенного лица необходимо подтвердить геолокацию через сервис Дія.

Как ранее сообщалось, Министерство цифровой трансформации 19 апреля запустило для внутренне перемещенных лиц ежемесячные выплаты в приложении Дія.

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