Подтверди геолокацию и получи деньги. ПриватБанк начал выплачивать помощь внутренним переселенцам

20 апреля, 16:25
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Более миллиона украинцев с начала российского вторжения зарегистрировались как внутренне перемещенные лица (Фото:Alexander Ermochenko / Reuters)

Более миллиона украинцев с начала российского вторжения зарегистрировались как внутренне перемещенные лица (Фото:Alexander Ermochenko / Reuters)

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ПриватБанк начал предоставлять выплаты внутренне перемещенным лицам на карты єПідтримка.

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Как сообщили в банке, ежемесячные выплаты в размере 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн для детей можно будет потратить на любые товары или обналичить.

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В ПриватБанке добавили, что для получения статуса внутренне перемещенного лица необходимо подтвердить геолокацию через сервис Дія.

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Как ранее сообщалось, Министерство цифровой трансформации 19 апреля запустило для внутренне перемещенных лиц ежемесячные выплаты в приложении Дія.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Беженцы Помощь Переселенцы Приватбанк Соцсектор Война России против Украины

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