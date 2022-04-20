С учетом военного положения. Как будут работать банки на Пасхальные праздники
25 апреля будет обычным рабочим днем для банковской системы и всех украинцев (Фото:НБУ / Flickr)
В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.
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Как объяснили в Нацбанке, соответствующие нормы содержат закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения.
«Соответственно, праздничный день Пасха, приходящаяся на воскресенье 24 апреля, не переносится, а понедельник 25 апреля является рабочим днем, в том числе и для банковской системы», — сообщили в НБУ.
Межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с 23 по 25 апреля включительно датой банковского дня 25 апреля.
«Несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов», — добавили в НБУ.
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