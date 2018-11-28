ВТБ по ошибке выдал $12 млрд кредита одной из беднейших стран

Российский банк ВТБ ошибочно одолжил Центральноафриканской республике $12 млрд.
Об этом сообщил Центробанк России, передает агентство Reuters.
ВТБ назвал данные регулятора “операционной ошибкой”, заявив об отсутствии подобного кредита. Однако сведения о кредите значатся в квартальном финансовом отчете ВТБ, опубликованном Центробанком.
Доклад включает в себя таблицу, в которой перечислены финансовые требования ВТБ по отношению к десятку стран по состоянию на 1 октября текущего года.
Напротив ЦАР в таблице указана сумма 801,9 млрд рублей ($11,99 млрд), что более чем в шесть раз превышает годовой ВВП страны.
В ответ на запрос Reuters ВТБ сообщил, что такого кредита не существует. Банк не сообщил, кто виноват в ошибке и как такая огромная сумма могла появиться в отчете незамеченной.
Как сообщает издание РБК, ВТБ исправил отчетность по распределению долгов между заемщиками из разных государств.
Долг, числящийся за ЦАР, перенесен на Кипр. Задолженность его резидентов перед ВТБ превысила 1 трлн руб.
Напомним, что Нацбанк Украины во вторник, 27 ноября признал неплатежеспособным украинскую "дочку" ВТБ. Затем Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию сроком на один месяц.
Украинский ВТБ Банк (ранее – банк Мрия) основан в 1992 году. Его основным акционером является российский Банк ВТБ с пакетом 99,9%.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов ВТБ Банк занимал 22-е место (8 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.
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