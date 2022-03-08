Всемирный банк решил выделить Украине $723 млн 8 марта, 02:40 Цей матеріал також доступний українською Быстрая выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги (Фото:REUTERS/Johannes P. Christo/File Photo)

Всемирный банк мобилизует пакет экстренного финансирования в размере более 723 миллионов долларов для Украины. Быстрая выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу.

Об этом сообщили во Всемирном банке.



Сегодня Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил дополнительный пакет бюджетной поддержки для Украины под названием Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации или Свободная Украина на сумму 489 млн долларов.

Пакет, одобренный Советом, состоит из дополнительного кредита на 350 млн долларов и гарантий на сумму 139 млн долларов, а также мобилизации безвозмездного финансирования в размере 134 млн долларов и параллельного финансирования в размере 100 млн долларов, в результате чего общая мобилизованная поддержка составляет 723 млн долларов.

Быстрая выплата поддержки поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинскому народу, включая заработную плату работникам больниц, пенсии для пожилых людей и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Читайте также: Елена Любченко Чему нас учит война

Первоначальная поддержка Всемирного банка была увеличена за счет гарантий Нидерландов на 80 миллионов евро (эквивалент 89 миллионов долларов) и Швеции на 50 миллионов долларов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram та Instagram.