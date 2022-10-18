Режим Лукашенко признали безнадежным. Всемирный банк отнес все выданные Беларуси кредиты к необслуживаемым 18 октября, 11:06 Белорусский диктатор Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Всемирный банк признал необслуживаемыми все ранее выданные Беларуси кредиты.

«Это действие было предпринято в соответствии с установленной процедурой Всемирного банка, согласно которой все кредиты, предоставленные стране или гарантированные ею, становятся неработающими, если платеж по любому кредиту просрочен более чем на шесть месяцев», — сказано в заявлении Всемирного банка, которое цитирует Интерфакс-Украина.

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По данным ВБ, на 14 октября 2022 года просроченные платежи Беларуси составили $68,43 млн. Основная сумма непогашенных Беларусью кредитов составляет $967 млн, или 0,42% от общей суммы непогашенных кредитов ВБ.

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В апреле самопровозглашенные белорусские власти объявили, что будут исполнять обязательства перед ВБ и ЕБРР в национальной валюте.

2 марта 2022 года ВБ остановил все свои программы в Беларуси. С мая 2020 года Беларуси не было одобрено ни одного нового кредита.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк улучшил прогнозы для украинской экономики.