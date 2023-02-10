Впервые Всемирный банк одобрил грант в размере $50 млн на ремонт транспортной инфраструктуры Украины 10 февраля, 17:27 Восстановление инфраструктуры Украины (Фото:theukrainians.org)

Впервые Всемирный банк финансирует в размере $50 млн на восстановление разрушенной россией инфраструктуры в Украине



Сегодня Всемирный банк объявил о новом проекте стоимостью $50 млн, направленном на ремонт и восстановление транспортной инфраструктуры Украины. «Цель проекта — поддержка предоставления безотлагательной гуманитарной помощи и восстановления, а также увеличение пропускной способности импортных и экспортных коридоров. Грантовое финансирование для этого проекта предоставляется в рамках Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины ( URTF), в скором времени ожидается поступление дополнительного финансирования в размере до $535 млн», — говорится в сообщении банка.

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По оценкам Всемирного банка, более 2 100 сел, 51 малое и 35 крупных, которые были деоккупированы, сталкиваются с проблемой нарушения транспортных путей из-за войны. Транспортная сеть Украины понесла значительный прямой ущерб, который составляет более $29,9 млрд. Экономический же ущерб от нарушения работы транспорта дополнительно составляет $26,1 млрд по состоянию на 1 июня 2022 года.

По состоянию на начало 2023 года россия нанесла ущерб и разрушениям Украины на сумму $600−750 млрд. Об этом премьер-министр Денис Шмигаль заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен после заседания Коллегии комиссаров Европейской комиссии с правительством Украины .