Для стратегически важных предприятий. В Украине собираются частично возобновить возмещение НДС — Гетманцев 11 апреля, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Даниил Гетманцев, председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике (Фото:НВ)

Кабинет министров и профильный комитет Верховной Рады обсуждают возможность частично возобновить возмещение НДС для предприятий стратегического значения.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщили в ЕБА.

Видео дня

«Гетманцев отметил, что сейчас обсуждается с правительством, каким образом предприятиям стратегического значения можно хотя бы частично возмещать НДС. Тем не менее те, кто не платит налоги, не получат возмещение», — сообщила Ассоциация по итогам встречи.

Возмещение НДС не будет осуществляться компаниям, проводившим экспортно-импортные операции с РФ или не подающим налоговые декларации.

В то же время, до конца войны регистрация налоговых накладных не будет возобновлена. Есть официальное налоговое разъяснение по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Гетманцев предложил в 1,5 раза повысить налоги для компаний, которые продолжают работать в РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.