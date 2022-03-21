В условиях военного положения. НБУ увеличил лимит снятия денег с валютных счетов и ограничил переводы за границу 21 марта, 23:19 Цей матеріал також доступний українською Изменены условия обслуживания валютных счетов (Фото:НБУ/Flickr)

С понедельника, 21 марта, Национальный банк Украины (НБУ) увеличил суточный лимит на снятие наличной валюты в Украине с валютных счетов с 30 тысяч гривен до 100 (в эквиваленте).

В НБУ отметили, что снятие наличной валюты с гривневых счетов за границей теперь ограничено лимитом в 100 тыс. грн в месяц.



«Соответствующие уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах», — сообщили в НБУ.

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Ограничения не затронут использование платежных карт за границей и в Украине для расчетов по оплате товаров.

Также вводится лимит в 100 тысяч гривен в месяц на операции quasi cash и перевод средств на счета физлиц за рубеж с использованием реквизитов платежных карт плательщика и получателя (P2P-переводы).

Среди операций quasi cash — пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков и покупки виртуальных активов.

18 марта Нацбанк Украины и Фонд гарантирования вкладов поддержали инициативу президента Зеленского о 100% возмещении депозитов украинцам.

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