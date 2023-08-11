На болотах заканчиваются деньги. Центробанк РФ предупредил о рисках исчерпания Фонда национального благосостояния 11 августа, 19:57 Банковский регулятор страны-агрессора РФ предупреждает о рисках исчерпания ФНБ из-за низких нефтегазовых доходов (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Центробанк (ЦБ) страны-агрессора РФ выпустил отчет, в котором говорится о серьезных рисках исчерпания средств из Фонда национального благосостояния (рус. ФНБ) из-за низких нефтегазовых доходов.

Об этом пишет The Moscow Times.



В проекте денежно-кредитной политики ЦБ на период с 2023 до 2026 года указано, что главным фактором исчерпания станут базовые нефтегазовые доходы (НГД) стоимостью 8−8,3 триллиона рублей (80,6 — 83,6 миллиарда долларов США). По мнению регулятора, если будет недостача от поступлений, то ФНБ вынужден будет покрывать эту разницу.

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Банковский регулятор страны-агрессора РФ считает, что в случае недостаточного поступления с доходов от нефти и газа ему придется повысить налоги для нефтегазового сектора.

Сейчас ЦБ страны-террориста рассматривает три сценария: «базовый», «с возможностью фрагментации» и «рискованный». Однако даже аналитики объяснили для медиа, что на данный момент для экономики РФ «нет никакого другого положительного сценария, чем базовый».

Второй сценарий — это «усиление фрагментации», при котором российская экономика начнет испытывать ухудшение торговли и санкционного давления. В этом сценарии предполагается падение российского ВВП на 2%, а цена на марку нефти Urals упадет до 45 долларов за баррель.

Третий сценарий — рискованный. Представители российского ЦБ прогнозируют вероятный кризис, разгон инфляции до 11−13%, падение экономики в 2024 году на 3−5% и до 3% в 2025 году, а цена на местную марку нефти упадет до 30 долларов за баррель.