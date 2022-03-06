Щедрый друг. Аноним из Америки перечислил ВСУ $1 млн — сколько всего пожертвований на оборону собрал Нацбанк с начала войны 6 марта, 17:57 Цей матеріал також доступний українською С начала войны на спецсчет НБУ на нужды армии поступили валютные пожертвования в эквиваленте 2,9 млрд грн (Фото:pexels / Pixabay)

Анонимный донор из США перечислил на спецсчет, открытый НБУ для поддержки Вооруженных сил Украины, $1 млн.

Об этом в Facebook сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Всего, как сообщили в НБУ, по состоянию на 6 марта украинцы и иностранцы перечислили на спецсчет более 10,1 млрд грн в эквиваленте, в том числе в инвалюте из-за границы — 2,9 млрд грн в эквиваленте.

Средства поступали в том числе из США, Великобритании, Польши, Германии, Швеции, Финляндии, Чехии, Китая, Франции и Канады.

Остаток на спецсчете составляет около 4 млрд грн.

НБУ перевел на потребности Нацгвардии 450 млн грн, в Нацполицию — 850 млн грн, на потребности Министерства обороны — 4,286 млрд грн, а на нужды Госпогранслужбы — 420 млн грн.

Кроме того, на счету Минсоцполитики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, остаток средств составил 57,5 млн грн в эквиваленте.

Как сообщалось, НБУ открыл специальный мультивалютный счет UA843000010000000047330992708 для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Это — мультивалютный счет, созданный как для перевода средств от международных партнеров и доноров в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан в гривне.

Со всеми деталями, как помочь ВСУ победить врага, можно ознакомиться по ссылке.

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