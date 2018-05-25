Vodafone обвинил Приватбанк в недостаточной защите данных клиентов

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Vodafone утверждает, что Приватбанк не принял предложение оператора о защите данных
Фото: Jonathan Oakley / flickr

Vodafone утверждает, что Приватбанк не принял предложение оператора о защите данных

Один из крупнейших мобильных операторов Украины – Vodafone заявил, что услуга верификации клиентов Приватбанка имеет недостаточную защиту.

Об этом НВ Бизнес сообщила пресс-служба оператора.

На днях со счетов 18 жителей Луцка исчезли их деньги, сообщал накануне Приватбанк. По его данным, злоумышленники воспользовались возможностью перевыпуска SIM-карт оператора Vodafone и таким образом завладели финансовыми номерами людей, а значит и доступами к их счетам.

"К сожалению, Vodafone пока единственный из операторов, который не подтвердил сотрудничество с банком в плане безопасности данных", – сообщали в банке. При этом руководство Приватбанка решило вернуть похищенные средства клиентам.

В свою очередь Vodafone заявил редакции, что сталкивается с подобными жалобами клиентов Приватбанка. Оператор утверждает, что предложил систему верификации, которая позволила бы банкам обезопасить своих клиентов от такого рода посягательств мошенников и нивелировать уязвимость банковских услуг.

"Ряд банков готовы внедрять решение, Приватбанк не принял наше предложение. То, что банк решил компенсировать ущерб своим клиентам, говорит о том, что банковская услуга имеет недостаточную защиту и верификацию клиентов", – сообщил Vodafone НВ Бизнес.

Оператор уточнил, что готов еще раз обсудить с банком предложение о верификации клиентов, так как понимает важность надежной защиты финансовых средств.

"А пока рекомендуем абонентам пользоваться только гарантированно защищенными сервисами", – заключил оператор.

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