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Вкладчикам закрытой в Украине "дочки" российского ВТБ начали выплачивать деньги

Сегодня, 14:38
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НБУ решил ликвидировать банк ВТБ Украина

Фото VTB Украина via Facebook

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВ) с 21 декабря начал возмещение средств вкладчикам ВТБ Банка - украинской "дочки" российского ВТБ, у которой НБУ 18 декабря отозвал банковскую лицензию из-за неплатежеспособности.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВ, приводя также все необходимые детали и контакты для получения выплат.

В сообщении отмечается, что возмещение средств вкладчикам осуществляется через отделения банков-агентов фонда, подключенных к автоматизированной системе выплат фонда.

Для получения своих средств вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных на сайте ФГВ банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Ранее в Нацбанке уверяли, что 97% вкладчиков ВТБ Банка (59,1 тыс. человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Более объемные вклады возместят в пределах указанной суммы.

С 19 декабря НБУ приступил к ликвидации ВТБ Банка и его вывода с украинского рынка.

В ноябре украинская "дочка" ВТБ банка была признана неплатежеспособной из-за снижения объема ликвидности и ухудшения финансового состояния.

По данным НБУ, ликвидация ВТБ Банка никак не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанной финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

Теги:   Выплаты Неплатежеспособность Ликвидация ВТБ банк ВТБ Банки

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