Вкладчикам двух банков-банкротов начали возвращать деньги

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ФГВФЛ возвращает средства клиентам банков
Фото: NBU/Flickr

ФГВФЛ возвращает средства клиентам банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) проводит выплаты вкладчикам Мелиор банка и Прайм-банка.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Так, ФГВФЛ осуществляет возмещение средств вкладчикам финучреждений по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета (включая карточные счета) в пределах 200 тыс. грн средствами автоматизированной системы выплат Фонда.

Клиенты смогут получить свои средства в отделениях следующих банков:

- Приватбанк;

- Идея банк;

- Правэкс банк;

- Альфа-банк;

- Кредобанк;

- Укргазбанк;

- ПУМБ;

- ТАСкомбанк;

- Южный;

- Банк инвестиций и сбережений;

- Универсал банк;

- Мегабанк.

Мелиорбанк зарегистрирован НБУ в 2012 году в Днепре. В 2014 году банк признан обанкротившимся.

Прайм-банк зарегистрирован НБУ 2001 году в Киеве. Нацбанк в 2015 году признал банк обанкротившимся, и ФГВФЛ начал процедуру ликвидации.

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