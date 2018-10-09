Вкладчикам двух банков-банкротов начали возвращать деньги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) проводит выплаты вкладчикам Мелиор банка и Прайм-банка.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.
Так, ФГВФЛ осуществляет возмещение средств вкладчикам финучреждений по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета (включая карточные счета) в пределах 200 тыс. грн средствами автоматизированной системы выплат Фонда.
Клиенты смогут получить свои средства в отделениях следующих банков:
- Приватбанк;
- Идея банк;
- Правэкс банк;
- Альфа-банк;
- Кредобанк;
- Укргазбанк;
- ПУМБ;
- ТАСкомбанк;
- Южный;
- Банк инвестиций и сбережений;
- Универсал банк;
- Мегабанк.
Мелиорбанк зарегистрирован НБУ в 2012 году в Днепре. В 2014 году банк признан обанкротившимся.
Прайм-банк зарегистрирован НБУ 2001 году в Киеве. Нацбанк в 2015 году признал банк обанкротившимся, и ФГВФЛ начал процедуру ликвидации.
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