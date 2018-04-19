Вкладчикам банков предложили гарантировать депозиты до 800 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) считает своей основной целью повысить гарантированную сумму возмещения вкладов до 600-800 тыс. грн. Начать процесс постепенного повышения в фонде рассчитывают уже со следующего, 2019 года.

Такое заявление сделал иректор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, передает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что при определенных совместных усилиях мы вполне можем выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов в следующем году до 600-800 тыс. грн", – сказал он.

Для повышения гарантированной суммы возмещения вкладов необходимо стабилизировать финансовое положение ФГВФЛ и не допустить потери активов неплатежепособных банков, добавил чиновник.

Напомним, с 2012 года сумма компенсациии вкладчикам ликвидируемых банков составляет 200 тыс. грн. С этого времени Фонд гарантирования неоднократно выступал с инициативами о повышении гарантированной сумму вкладов, "хотя бы 300-400 тыс. грн".

В свою очередь Совет Национального банка рекомендовал повысить гарантированную сумму возмещения вкладчикам с 200 до 500 тыс. грн.