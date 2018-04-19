Вкладчикам банков предложили гарантировать депозиты до 800 тыс. грн

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Фонд гарантирования предложит повысить порог возмещения депозитов

Фонд гарантирования предложит повысить порог возмещения депозитов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) считает своей основной целью повысить гарантированную сумму возмещения вкладов до 600-800 тыс. грн. Начать процесс постепенного повышения в фонде рассчитывают уже со следующего, 2019 года.

Такое заявление сделал иректор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, передает Интерфакс-Украина.

"Мы считаем, что при определенных совместных усилиях мы вполне можем выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов в следующем году до 600-800 тыс. грн", – сказал он.

Для повышения гарантированной суммы возмещения вкладов необходимо стабилизировать финансовое положение ФГВФЛ и не допустить потери активов неплатежепособных банков, добавил чиновник.

Напомним, с 2012 года сумма компенсациии вкладчикам ликвидируемых банков составляет 200 тыс. грн. С этого времени Фонд гарантирования неоднократно выступал с инициативами о повышении гарантированной сумму вкладов, "хотя бы 300-400 тыс. грн".

В свою очередь Совет Национального банка рекомендовал повысить гарантированную сумму возмещения вкладчикам с 200 до 500 тыс. грн.

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