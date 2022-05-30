Был разрушен российскими оккупантами. Visa вместе с Минцифры откроют обновленный центр Дія. Бізнес в Буче 30 мая, 12:23 Цей матеріал також доступний українською Visa сотрудничает с Минцифры с 2019 года (Фото:Philippe Wojazer / Reuters)

Международная платежная система Visa предоставит финансовую и логистическую поддержку для восстановления центра консалтинга для малого и среднего бизнеса Дія. Бізнес в Буче, разрушенного во время российского вторжения.

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Об этом сообщил президент Visa Inc. Райан Макинерни во время видеообращения на International Diia Summit Brave Ukraine, организованном Министерством цифровой трансформации Украины 24 мая во время Всемирного экономического форума в Давосе. Visa является партнером этого специального события, посвященного прогрессу цифровой трансформации Украины и текущим потребностям.

Видео дня

Райан Макинерни также призвал международный бизнес «помочь встать на ноги каждому в Украине» и всячески поддержать возобновление местного бизнеса.

«Цифровая трансформация была в центре стратегии украинского правительства до войны. Мы очень гордимся тем, что поддерживаем открытие нового бизнес-консалтингового центра Дія. Бізнес для малого и среднего бизнеса в Буче. Этот маленький городок под Киевом является символом не только зверств войны, но и духа стойкости, стимулирующего усилия для восстановления Украины», — сказал президент Visa Inc.

Запуск обновленного консалтингового центра Дія. Бізнес в Буче состоится в сотрудничестве с Минцифрой, поскольку Visa поддерживает министерство в открытии таких консалтинговых центров для малого и среднего бизнеса в Украине с июня 2020 года.

Visa и Министерство цифровой трансформации тесно взаимодействуют с 2019 года после подписания меморандума о развитии сотрудничества по использованию государством цифровых платежей.

В сентябре 2021 года Visa ввела Cybersource как процессинговое решение для украинской платформы электронного правительства и приложения Дія, которое обрабатывает онлайн-платежи. Впервые в истории Visa платформа Cybersource была использована для нужд государственных учреждений и предоставления электронных услуг населению Украины.

В декабре 2021 года Visa также поддержала Минцифры в запуске программы чрезвычайного экономического стимула в Украине для повышения уровня вакцинации от Covid-19, начав программу выпуска цифровых карт и денежных выплат. На сегодняшний день в партнерстве с банками выпущено около 10 млн карт Visa.

Обращаясь к участникам Diia Summit в Давосе, Макинерни отметил, что сейчас Visa рассматривает возможность расширения функциональности и возможностей применения Дія для поддержки более широких выплат для временно перемещенных граждан Украины.

«Совсем недавно Visa оказала помощь и поддержку для удовлетворения новых чрезвычайных потребностей, возникших во время войны. Мы немедленно начали содействовать банкам и финтех-компаниям, оказывая им операционную поддержку, помощь в управлении рисками и освобождении от комиссий. И благодаря министру Федорову, обеспечившему предоставление терминалов Starlink, наша команда смогла повысить устойчивость банков-клиентов за счет подключения к облачным сервисам», — добавил президент Visa Inc.

Visa — мировой лидер индустрии электронных платежей, способствующий транзакциям между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями более чем в 200 странах и территориях ежегодно.

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