Верховный суд стал на сторону плательщика налогов в деле ошибки при уплате ЕСВ

Органаны фискальной службы не могут рассматривать как неуплату налогов с последующим применением штрафа случаи, когда налогоплательщик ошибочно указал неправильный номер счета при уплате налогов.

Такую правовую позицию высказал Верховный суд, пишет Укринформ со ссылкой на юридический интернет-ресурс Протокол.

"Верховный суд сделал вывод о том, что осуществление ошибки при перечислении согласованной суммы денежного обязательства в государственный бюджет в срок, установленный пунктом 57.1 статьи 57 НК Украины, должно квалифицироваться как действие, хотя и ошибочное. Поэтому действия, которые не содержат признаков бездействия налогоплательщика при уплате согласованной суммы денежного обязательства, не могут быть основанием для применения штрафов", - говорится в сообщении.

Эта позиция была сформирована при рассмотрении кассационной жалобы налогового органа, который считал, что ошибку с номером счета следует считать неуплатой налога.

По данному делу налогоплательщик обратился в суд первой инстанции, утверждая, что уплата суммы единого взноса, выполненная без нарушений сроков, хотя и на неправильный счет, на самом деле состоялась, поскольку средства поступили в государственный бюджет. С такой позицией согласились суды первой и апелляционной инстанций.

Однако налоговый орган с такими выводами не согласился и подал кассационную жалобу.

Верховный суд, рассмотрев аргументы сторон, пришел к выводу, что допущенная предприятием ошибка не свидетельствует о неуплате налога в определенный законодательством срок и не повлекла наступление никаких негативных последствий или убытков для соответствующего бюджета и государства в целом.