Венгерский банк продал украинские кредиты со скидкой 90%

Украинская "дочка" венгерского OTП банка продала часть своего кредитного портфеля, стоимость до вычета резерва которого составляла 3,45 млрд грн за 431 млн грн (то есть с дисконтом 87,5%), в результате произошло списание резервов в сумме 3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, пишет Finbalance.

В 2016 году банк продал часть своего кредитного портфеля, стоимость до вычета резерва которого составляла 2,95 млрд грн за 115 млн грн (то есть с дисконтом 96%). В результате произошло списание резервов в сумме 2,83 млрд грн.

В 2015 году банк продал кредиты на 676,6 млн грн за 167,5 млн грн (то есть с дисконтом 75,3%), в результате чего списал резервы на 509 млн грн.

Венгерская группа OTP в Украине контролирует в том числе компанию ОТП Факторинг, которая теоретически могла выступить покупателем как минимум части займов.

ОТП Банк (ранее - Райффайзенбанк Украина) основан в 1998 году. Его единственным акционером является венгерский OTP Bank Plc. Банк входит в банковскую группу ОТП, в составе которой также компании ОТП Факторинг Украина, КУА ОТП Капитал, ОТП Лизинг и ООО ОТП Кредит.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ОТП Банк занимал 12-е место (29,8 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

В январе-марте 2018 года активы ОТП Банка выросли на 5,1% - до 30,9 млрд грн (за весь 2017 год – на 20,2%).

По итогам первого квартала ОТП Банк задекларировал прибыль на сумму 612,6 млн грн, тогда как за весь 2017 год – 1 млрд грн, за 2016 год – 954,1 млн грн. В 2015 году был убыток на 2,85 млрд грн, в 2014 году – 3,42 млрд грн.