Шантажируют ради финансирования от ЕС. Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине на 18 млрд евро 9 ноября, 10:10 Венгрия часто блокирует помощь Украине (Фото:Szabolcs Toth/Unsplash)

Венгрия заявила министрам финансов ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 млрд евро на следующий год.

Об этом сообщает Bloomberg.



Европейская комиссия предложит в среду, 9 ноября, предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива требует использования дополнительного пространства, имеющегося в бюджете ЕС.

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Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил коллегам, что не поддержит это, хотя для принятия необходима единодушная поддержка 27 правительств.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины.

Ранее Венгрия поддержала решение ЕС совместно заимствовать средства для финансирования восстановления блока после пандемии Covid-19, но она еще не получила свою долю этих средств.

Исполнительный орган ЕС планирует обсудить статус фондов восстановления на заседании 22 ноября, поскольку Венгрия сталкивается с конечным сроком для выполнения требований ЕС по верховенству права до конца года. Официальные лица работают над оценкой прогресса Венгрии по 17 законодательным актам, которые правительство премьер-министра Виктора Орбана пообещало принять для уменьшения взяточничества.



«Они наказывают нас и открыто шантажируют деньгами ЕС», — сказал премьер страны Виктор Орбан газете Budapester Zeitung в прошлом месяце. «Но для этого нет никаких правовых оснований — это чистый шантаж».



Напомним, в следующем году Евросоюз планирует выделять Украине по 1,5 млрд евро в месяц.