Со второй попытки. Рада уволила главу Счетной палаты — НАБУ и САП обвиняют его в злоупотреблении властью 10 апреля, 16:21 Валерий Пацкан (Фото:Валерий Пацкан / Facebook)

Верховная Рада выразила недоверие председателю Счетной палаты Валерию Пацкану.

За проект соответствующего постановления № 8297 10 апреля проголосовали 250 нардепов. Пацкан уволен и с должности председателя, и с должности члена Счетной палаты. Об этом в Telegram сообщил народный депутат, член фракции Голос, Ярослав Железняк.

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Он уточнил, что для увольнения Пацкана Рада использовала норму ст. 12 закона Украины о правовом режиме военного положения, позволяющего выражать недоверие не менее одной четвертью народных депутатов. «То есть собрали подписи от 113 депутатов», — объяснил Железняк.

«Это уже второй пример после омбудсмена по правам человека, госпожи Денисовой. Подход сомнительный, вообще не для этого норму прописывали, но как есть», — добавил он.

Также, по словам Железняка, вскоре на должность главы Счетной палаты будет внесена кандидатура Геннадия Плиса.

Пацкан занимал должность главы Счетной палаты Украины с 15 марта 2018 года.

4 ноября 2022 года Пацкан написал заявление об отставке, но во время голосования 1 декабря Рада не поддержала его.

Как сообщалось, антикоррупционные органы Украины завершили досудебное расследование по делу о злоупотреблении им властью при получении незаконной компенсации за жилье в столице.

По данным САП, Пацкан с сентября 2017 по март 2018 года получил 117 тыс. грн компенсации за жилье, несмотря на наличие собственной квартиры в столице. В ходе следствия САП и НАБУ установили факт получения им еще более 10 тыс. грн компенсации.