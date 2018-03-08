В Верховной Раде предлагают отменить третью группу единого налога

Депутаты от БПП Андрей Шинькович и Геннадий Чекита зарегистрировали в Верховной Раде законопроект 8089 об изменениях в налоговую систему Украины, в котором предлагается полностью отменить третью группу упрощенной системы налогообложения, сообщает AIN.

Третья группа со ставкой единого налога 5% рассчитана на мелких предпринимателей-физлиц, в том числе работников IT и фрилансеров. По словам депутатов, третьей группой часто пользуются работодатели, чтобы экономить на выплате зарплат.

"Например, в 2017 году, чтобы выплатить работнику зарплату в 10 000 грн ("на руки"), если он ФЛП, предприятие должно перечислить в бюджет и фонды соцстрахования 1267 грн (13%), а для наемного сотрудника — 4150 грн (41,5%)", — говорится в пояснительной записке.

Депутаты также предлагают ограничить виды деятельности для второй группы и запретить использование первой и второй группы для субъектов, которые занимаются оптовой торговлей.

Напомним, в 2017 году работодателям, которые нарушали налоговое законодательство при выплате заработной платы и других доходов физическим лицам, Государственная фискальная служба доначислила 819 млн грн.