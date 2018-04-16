В Венесуэле ввели новую альтернативную валюту

Мэрия столицы Венесуэлы Каракаса начала выпуск собственной альтернативной валюты под названием "карибе".

Об этом сообщает местное издание El Tiempo.

Новую муниципальную валюту можно будет использовать лишь для покупки продуктов и товаров первой необходимости на фестивальных ярмарках, которые планирует организовывать мэрия в течение месяца. Национальную валюту боливар можна будет обменять на карибе по курсу 1:1000 в специальных обменных пунктах. Они будут открыты на каждой ярмарке. Мэрия Каракаса вместе с департаментом народного хозяйства создала банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50 и 100 карибе. Пойти на этот шаг власти венесуэльской столицы заставило стремительное обесценивание боливара.

Напомним, инфляция в Венесуеле за год достигла 6000%.

В ноябре 2017 года правительство выпустило купюру в 100 тысяч боливаров. Но и за них на черном рынке можно получить лишь около 20 американских центов. При этом, в стране не хватает наличных денег и все большую популярность среди населения приобретают расчеты с помощью электронных платежных систем.

Карибе это далеко не первая региональная валюта, которая появилась в Венесуэле в последнее время. Чтобы как-то решить ситуацию с гиперинфляцией, в разных регионах страны начали выпускать местные альтернативные валюты. Они в первую очередь предназначены для покупки продуктов питания и товаров первой необходимости. И такими деньгами можно расчитаться только на территории общины, которая их выпустила. Так, в городе Елорза на западе страны выпустили свою одноименную местную валюту. В конце прошлого года свою местную валюту "паналь" выпустили в одной из общин столичного района Катии.

Кроме того, недавно Венесуэла стала первой страной, запустившей собственную криптовалюту Еl Petro. А в июне этого года правительство Венесуэлы планирует деноминировать боливар, убрав с него три последних ноля.