В украинскую "дочку" российского госбанка ввели временную администрацию

Начало и порядок выплаты вкладчикам гарантированной суммы будет обнародован дополнительно

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру вывода с рынка ВТБ банк путем введения временной администрации сроком на один месяц – с 28 ноября по 27 декабря 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Временным администратором кредитного учреждения назначена Юлия Заболотная.

Отмечается, что начало и порядок выплаты вкладчикам гарантированной суммы будет обнародован дополнительно.

ВТБ банк (ранее – банк Мрия) основан в 1992 году. Его основным акционером является российский Банк ВТБ (99,9%). Согласно данным НБУ, на 1 октября 2018 года по размеру чистых активов ВТБ банк занимал 25-е место (7,5 млрд грн) среди 82 действовавших в стране.

Напомним, что 25 сентября Апелляционный суд Киева одобрил ходатайство экс-главы Приватбанка Александра Дубилета и 18 компаний, связанных с экс-собственниками Приватбанка, о признании и предоставлении разрешения на выполнение решения Арбитражного суда (Гаага) от 2 мая 2018 года.

В майском решении голландского суда речь шла о взыскании $159 млн. Экс-приватовцы хотят взыскать эти суммы с РФ на территории Украины.

Именно в рамках этого процесса экс-приватовцы 5 сентября смогли арестовать акции трех украинских "дочек" российских госбанков: Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.

В начале октября, компаниям Коломойского разрешили взыскать $140 млн компенсации с РФ.

ВТБ банк оспорил взыскание с РФ $140 млн в пользу экс-владельцев Приватбанка.

16 ноября, ВТБ банк ввел дополнительную комиссию в размере 15% на снятие наличных.

22 ноября, суд отменил запрет на ликвидацию украинской "дочки" российского ВТБ банка.

27 ноября, НБУ признал неплатежеспособным ВТБ банк в Украине.