В украинские банки стали нести больше денег

В апреле 2018 года оживился приток средств населения и бизнеса в банковской системе – как в национальной, так и иностранной валюте.

Такие тенденции отражают предварительные данные Денежно-кредитной статистики за апрель этого года, передает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Так, совокупный портфель депозитов в национальной валюте в платежеспособных банках ускорил рост с 0,4% в марте до 3,2% в апреле. По итогам прошлого месяца он увеличился на 15,7 млрд грн – до 499,9 млрд грн. Остатки гривневых вкладов физических лиц в платежеспособных банках за месяц увеличились на 3,7% (в сравнении с 1% в марте).

"Как и в предыдущие месяцы, дальнейшее повышение процентных ставок по гривневым вкладам и укрепление курса гривни способствовало усилению привлекательности гривневых депозитов и создало почву для оживления притока средств физических лиц", – считают в НБУ.

Активизация притока также наблюдалась по вкладам юридических лиц. Объем корпоративных депозитов в гривне, который в марте практически не изменился, в апреле увеличился на 2,8%.

Кроме того, несколько увеличились остатки депозитов и иностранной валюте в платежеспособных банках. Объем валютных депозитов (в долларовом эквиваленте) населения вырос на 0,4%, юридических лиц – на 1,3%.

По данным НБУ, общий портфель кредитов банков в национальной валюте по итогам апреля вырос на 0,8% (в марте – на 0,3%), – до 586,3 млрд грн.

"Банки продолжили активно наращивать гривневое кредитование, прежде всего, физических лиц (прирост за месяц составил 1,7%). В то же время портфель кредитов, выданных корпоративному сектору, вырос менее существенно (на 0,6%)", – говорится в сообщении.

На жесткую монетарную политику Национального банка, как и в предыдущие месяцы, в первую очередь реагировали ставки для бизнеса.

Так, процентные ставки по новым гривневым депозитам для корпоративных клиентов выросли за месяц с 11% до 11,3% годовых. Как следствие, стоимость новых кредитов для бизнеса также несколько повысилась – с 16,6% до 16,7% годовых.

"Вследствие повышения учетной ставки, а также в условиях конкуренции за гривневые ресурсы банки повысили и процентные ставки по депозитам для физических лиц – с 10,8% до 11% годовых. Это соответствующим образом сказалось и на стоимости новых кредитов для физических лиц", – заключили в Нацбанке.

Напомним, что в 2017 году вклады населения в банках увеличились на 9,9%.

В марте этого года портфель депозитов в гривне в банках в марте вырос почти на 2 млрд грн.