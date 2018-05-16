В Украине запустили новый сервис онлайн-платежей

Международная платежная система Visa и Райффайзен Банк Аваль запустили сервис онлайн-платежей Visa Checkout в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Данный сервис позволяет совершать покупки с любого устройства — смартфона, планшета, ноутбука или компьютера. Для онлайн-платежей использовать дебетовые или кредитные карты.

Для покупки не нужно будет каждый раз вводить данные карты, что упрощает процесс оплаты.

Visa Inc - международная компания в области платежных технологий. В 2007 году региональные представительства по всему миру были объединены в одну компанию под названием Visa Inc. Сегодня Visa представлена в более чем 200 странах и регионах мира.

Сейчас Visa Checkout сотрудничает с более 1600 финансовыми организациями и более 350 тыс. больших и малых торгово-сервисных предприятий в 27 странах мира.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. По его данным на 1 января 2018 года, Raiffeisen Bank International владел 68,28% уставного капитала финучреждения, ЕБРР – 30%. За данными Нацбанка, на 1 января 2018 года по размеру активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (72,1 млрд грн) среди 84 действующих банков.