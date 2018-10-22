В Украине выросли ставки по депозитам в долларах и гривне и упали в евро

В течении последней недели украинские банки продолжили повышать ставки для депозитов в гривне и долларах, однако снизили для сбережений в евро.
Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный liga.net.
Средние ставки по депозитам в гривне
Бессрочные сбережения подорожали на 0,08 п.п. и предлагают 7,83% годовых. Синхронно, на 0,01 п.п., выросла средняя ставка для сбережений на периоды до полугода (12,87%), от полугода до года (13,85%) и свыше года (13,24%).
Средние ставки по депозитам в долларах
Долларовые вклады синхронно подорожали на периоды от полугода до года и свыше года – на 0,01 п.п., до 2,64% и до 2,86% годовых соответственно. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. и предлагают 2,14% годовых.
Средние ставки по депозитам в евро
Банковские сбережения в евро претерпели изменений только для периодов свыше года, снизили доходность на 0,02 п.п. - до 2,07% годовых. Остальные периоды не изменили свои средние ставки.
Журнал Новое Время №38
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