В Украине выросли ставки по депозитам для всех валют

В течение последней недели средние ставки по банковским вкладам выросли для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, опубликованный liga.net.

Повысили доходность своих вкладов ОТП Банк, Альфа-Банк, АП Банк, Пиреус, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и ЮнексБанк.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально подорожали вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,25 п.п. – до 13,12%). Вклады периодом свыше 12 месяцев выросли в цене на 0,23 п.п. – до 13,35% годовых. Сбережения на срок от полугода до года набрали 0,18 п.п. и предлагают 13,96% годовых. Вклады на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,09 п.п. – до 11,10% годовых. При этом, бессрочные сбережения подешевели на 0,14 п.п. и предлагают 7,96% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Бессрочные сбережения в долларах потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,94% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,05 п.п. – до 1,19% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев набрали 0,10 п.п. – до 2,19% годовых. Сбережения периодом от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,13 п.п. – до 2,71% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев повысили стоимость на 0,15 п.п. – до 2,90% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Сбережения в евро на срок свыше года стали лидерами роста доходности среди валютных вкладов (на 0,18 п.п. – до 2,11% годовых). Влады сроком от полугода до года набрали 0,15 п.п. и предлагают 1,94% годовых. Депозиты периодом от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,10 п.п. – до 1,59% годовых. Вклады сроком от месяца до 3 повысили доходность на 0,07 п.п. – до 1,05% годовых. А бессрочные сбережения потеряли 0,01 п.п. и предлагают 0,58% годовых.

Обзор составлен на основании данных по 149 депозитным программам от 30 украинских банков, дата последнего обновления – 05.11.18

Напомним, что неделей ранее украинские банки украинские банки снизили ставки по депозитам для всех валют.