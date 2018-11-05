В Украине выросли ставки по депозитам для всех валют

В течение последней недели средние ставки по банковским вкладам выросли для всех валют.
Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, опубликованный liga.net.
Повысили доходность своих вкладов ОТП Банк, Альфа-Банк, АП Банк, Пиреус, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль и ЮнексБанк.
Средние ставки по депозитам в гривне
Максимально подорожали вклады сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,25 п.п. – до 13,12%). Вклады периодом свыше 12 месяцев выросли в цене на 0,23 п.п. – до 13,35% годовых. Сбережения на срок от полугода до года набрали 0,18 п.п. и предлагают 13,96% годовых. Вклады на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,09 п.п. – до 11,10% годовых. При этом, бессрочные сбережения подешевели на 0,14 п.п. и предлагают 7,96% годовых.
Средние ставки по депозитам в долларах
Бессрочные сбережения в долларах потеряли 0,02 п.п. и предлагают 0,94% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,05 п.п. – до 1,19% годовых. Вклады на срок от 3 до 6 месяцев набрали 0,10 п.п. – до 2,19% годовых. Сбережения периодом от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,13 п.п. – до 2,71% годовых. Вклады сроком свыше 12 месяцев повысили стоимость на 0,15 п.п. – до 2,90% годовых.
Средние ставки по депозитам в евро
Сбережения в евро на срок свыше года стали лидерами роста доходности среди валютных вкладов (на 0,18 п.п. – до 2,11% годовых). Влады сроком от полугода до года набрали 0,15 п.п. и предлагают 1,94% годовых. Депозиты периодом от 3 до 6 месяцев выросли в цене на 0,10 п.п. – до 1,59% годовых. Вклады сроком от месяца до 3 повысили доходность на 0,07 п.п. – до 1,05% годовых. А бессрочные сбережения потеряли 0,01 п.п. и предлагают 0,58% годовых.
Напомним, что неделей ранее украинские банки украинские банки снизили ставки по депозитам для всех валют.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования