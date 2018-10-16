В Украине выросли ставки по депозитам для всех валют

В течении последней недели украинские банки повышали ставки по депозитам для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины проведенный liga.net.

Средние ставки по депозитам в гривне

Лидерами роста доходности стали гривневые вклады периодом до месяца, их средняя ставка выросла на 0,75 п.п. и составляет 7,23% годовых. Бессрочные сбережения не изменились в цене и по-прежнему предлагают 7,76% годовых. Стоимость депозитов сроком от 3 до 6 месяцев выросла на 0,08 п.п. – до 12,86% годовых. Вклады на срок от полугода подорожали на 0,03 п.п. – до 13,84% годовых. А депозиты на период свыше года выросли в цене на 0,02 п.п. – до 13,23% годовых. Подешевели только вклады сроком от 1 до 3 месяцев, на 0,01 п.п. – до 11,03% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Синхронно подорожали долларовые вклады на периоды до полугода и свыше полугода (на 0,05 п.п. – до 2,15% и до 2,64% годовых соответственно). Вклады сроком свыше года выросли в цене на 0,02 п.п. и предлагают 2,85% годовых. Депозиты периодом до месяца и от месяца до 3 синхронно снизили доходность на 0,01 п.п. – до 1,09% и до 1,16% годовых. Стоимость бессрочных сбережений не претерпела изменений и составляет 0,96% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Банковские сбережения в евро максимально выросли в цене на период от 3 до 6 месяцев (на 0,04 п.п. – до 1,53% годовых). Вклады сроком от 1 до 3 месяцев выросли в цене на 0,01 п.п. и предлагают 1,02% годовых. Синхронно упала доходность депозитов периодом до месяца и от 12 месяцев (на 0,01 п.п. – до 0,59% и до 2,09% годовых соответственно). Без изменений остались средние ставки для бессрочных сбережений (0,59%) и депозитов сроком от 6 до 12 месяцев (1,90%).

Обзор составлен на основании данных по 151 депозитной программе от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 16.10.18