В Украине выросли ставки по депозитам для всех валют

В течении последней недели украинские банки повышали ставки по депозитам для всех валют. Рост ставок наблюдается уже третью неделю подряд.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины проведенный liga.net.

Так, за прошлую неделю повысили доходность вкладов Альфа-Банк, ПУМБ и Сбербанк.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально подорожали гривневые вклады периодом свыше года (на 0,11 п.п. – до 12,76%). Доходность сбережений сроком от 3 до 6 месяцев поднялась на 0,09 п.п. и составляет 12,31% годовых. Вклады на срок от полугода до года выросли в цене на 0,08 п.п. – до 13,20% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Средняя процентная ставка по депозитам в долларах синхронно выросла для сроков от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. – до 2,08% и до 2,82% годовых соответственно).

Средние ставки по депозитам в евро

Бессрочные сбережения в евро предлагают 0,58% годовых, а вклады на период до 1 месяца – 0,61% годовых. Доходность депозитов сроком от 1 до 3 месяцев составляет 1,02% годовых. При этом, вклады периодом от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. и предлагают 1,46% годовых. А вот средняя ставка по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев выросла на 0,02 п.п. – до 1,85% годовых. Сбережения периодом свыше года подорожали на 0,05 п.п. – до 2,07% годовых.

Обзор составлен на основании данных по 147 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 17.09.18