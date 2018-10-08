В Украине выросли ставки по депозитам

По итогам прошлой недели средние ставки по банковским вкладам поднялись.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины проведенный liga.net.

Так, стаки повысили ОТП Банк, Универсалбанк, Аккордбанк, ПИН Банк, Пивденный, ПроКредит, ПУМБ и Укргазбанк. Снизил доходность своих вкладов Мегабанк.

Cредние ставки по депозитам в гривне

Максимально подорожали гривневые вклады периодом от полугода до года (на 0,27 п.п. до 13,81% годовых). Немного меньше выросла доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,23 п.п. до 12,78% годовых). Вклады на срок свыше года подорожали на 0,21 п.п. и предлагают 13,22% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок от 1 до 3 месяцев выросла на 0,08 п.п. и составляет 11,04% годовых. Стоимость бессрочных сбережений повысилась на 0,01 п.п. до 7,76% годовых. Снизились в цене только вклады сроком до месяца (на 0,05 п.п. до 6,48%).

Средние ставки по депозитам в долларах

Лидерами роста доходности среди долларовых сбережений стали вклады сроком от 3 до 6 месяцев, их доходность выросла на 0,06 п.п. и составляет 2,10% годовых. Вслед за ними подорожали депозиты периодом от 6 до 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 2,58% годовых). Следующими по росту доходности стали вклады свыше года, они подорожали на 0,02 п.п. и предлагают 2,83% годовых. Депозиты сроком от 1 месяца до 3 упали в цене на 0,02 п.п. до 1,18% годовых. Остальные не претерпели изменений: средняя процентная ставка по бессрочным сбережениям составляет 0,96% годовых, а вклады до месяца предлагают 1,10% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Банковские сбережения в евро, так же как и в долларах, максимально выросли в цене для периодов от 3 до 6 месяцев (на 0,10 п.п. до 1,49% годовых). Вклады от полугода до года подорожали на 0,09 п.п. до 1,90% годовых. Депозиты сроком свыше года подняли доходность на 0,07 п.п. и предлагают 2,10% годовых. Стоимость вкладов сроком от 1 до 3 месяцев снизилась на 0,01 п.п. до 1,01% годовых. Без изменений остались средние ставки для бессрочных сбережений (0,59%) и депозитов сроком до месяца (0,61%).