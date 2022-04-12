Гарантия 100%. В Украине ввели полное возмещение банковских вкладов на время военного положения — закон 12 апреля, 20:19 Цей матеріал також доступний українською В Украине ввели 100% гарантирование возмещения банковских вкладов (Фото:НБУ / Flickr)

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует полное возмещение банковских вкладов в случае вывода банка с рынка в течение действия военного положения и трех месяцев со дня его прекращения или отмены.

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Как свидетельствует официальный портал Верховной Рады — 12 апреля соответствующий закон возвращен парламенту с подписью президента.

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После завершения действия военного положения минимальная сумма возмещения составит 600 тыс. грн (а не 200 тыс., как было предусмотрено ранее).

Как сообщалось, закон предусматривает, что в общую систему гарантирования вкладов будет включен государственный Ощадбанк, который до сегодняшнего дня единственный гарантировал возмещение 100% вкладов. Владельцы депозитов в Ощадбанке на срок свыше 12 месяцев после вступления в силу закона получат право на досрочное их получение.

Закон устанавливает, что вложения в депозитные и сберегательные сертификаты банка вкладами не являются.

Среди других норм закона — отмена обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц по векселям, выданным им в 2015—2016 годах Минфину.

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