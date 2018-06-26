В Украине впервые за 4 года разместили облигации города

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Ощадбанк разместил облигации Львова на 440 млн грн
Фото: пресс-служба НБУ

Ощадбанк разместил облигации Львова на 440 млн грн

Государственный Ощадбанк разместил облигации внутреннего местного займа Львова серий G и H на общую сумму 440 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Размещение облигаций Львовского городского совета является первым размещением в Украине за четыре года: последний раз подобное размещение состоялось в 2014 году", - говорится в сообщении.

Ощадбанк разместил облигации на фондовой бирже ПФТС. Номинальная доходность облигаций составляет 17,89% годовых, срок обращения – 3 года. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры города.

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