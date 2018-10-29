В Украине упали ставки по депозитам для всех валют

В течение последней недели украинские банки снизили ставки по депозитам для всех валют.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, опубликованный liga.net.

Снизили процентные ставки для своих депозитов Альфа-Банк и Вернум Банк. Укрэксимбанк и ПУМБ повысили доходность гривневых вкладов.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально подешевели вклады сроком свыше года – на 0,13 п.п., до 13,11% годовых. Доходность вкладов на срок от полугода до года снизилась на 0,07 п.п. и составляет 13,78% годовых. Вклады периодом от месяца до 3 упали в цене на 0,02 п.п. до 11,01% годовых. Остальные периоды не претерпели изменений в ставках.

Средние ставки по депозитам в долларах

Вклады в долларах периодом свыше полугода потеряли в цене 0,11 п.п. и предлагают 2,75% годовых. Сбережения от полугода до года подешевели на 0,06 п.п. – до 2,58% годовых. Вклады сроком от 3 до 6 месяцев упали в цене на 0,04 п.п. – до 2,09% годовых. Стоимость сбережений на срок от 1 до 3 месяцев снизилась на 0,03 п.п. и составляет 1,14% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Лидерами снижения ставок стали сбережения в евро на сроки свыше года. Их доходность упала на 0,15 п.п. и составляет 1,93% годовых. Вклады периодом от 6 до 12 месяцев потеряли в цене 0,12 п.п. и предлагают 1,79% годовых. Синхронно снизились средние ставки для сроков от месяца до 3 и от 3 до 6 месяцев (на 0,04 п.п. – до 0,98% и до 1,49% годовых соответственно). Остальные периоды не изменили стоимость вкладов.

Обзор составлен на основании данных по 149 депозитным программам от 30 украинских банков, дата последнего обновления – 29.10.18

Напомним, что неделей ранее украинские банки продолжили повышать ставки для депозитов в гривне и долларах, однако снизили для сбережений в евро.