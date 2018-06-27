В Украине уменьшилась доля проблемных кредитов

При этом в банках с частным капиталом доля неработающих кредитов выросла с 24,79% до 25,38%

Удельный вес неработающих кредитов в кредитном портфеле банковской системы Украины в мае 2018 года уменьшился до 56,09% с 56,18%.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

В частности, в Приватбанке этот показатель уменьшился с 85,41% до 85,07%, в других банках с государственной долей – с 60,3% до 60,14%, в банках иностранных банковских групп – с 42,94% до 42,83%.

При этом банках с частным капиталом доля неработающих кредитов выросла с 24,79% до 25,38%.

Объем неработающих кредитов банков в мае вырос на 136 млн грн – до 628,7 млрд грн.

В банках с государственной долей этот показатель уменьшился на 1,2 млрд грн – до 413, 5 млрд грн, в банках с частным капиталом вырос на 771 млн грн – до 32,4 млрд грн, в банках иностранных банковских групп увеличился на 413 млн грн – до 168,1 млрд грн.

Удельный вес неработающих кредитов в кредитном портфеле корпоративного сектора в мае уменьшился с 58,02% до 58%, в кредитном портфеле физических лиц – с 52,82% до 51,81%.

Напомним, что по данным НБУ, банковская система Украины в 2017 году установила мировой рекорд по размеру проблемных кредитов.

Отметим, что в 2018 году Нацбанк проведет оценку устойчивости 25 украинских банков, на которые совокупно приходится 93% активов банковского сектора. Первый этап проверки будет включать проверку аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам.