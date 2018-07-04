В Украине стало меньше банковских отделений

В первом квартале 2018 года количество банковских отделений сократилось на 49 – до 9 440 единиц.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Сокращение сети среди действующих банков произошло у Ощадбанка - на 78 отделений, у Приватбанка - на 28 отделений, у ВТБ Банка - на 22 отделения, у БМ Банка - на 15 отделений, у банка Пивденный - на 12 отделений.

При этом, прирост по количеству отделений показали: Альфа-банк Украина - на 84 отделения, Акцент-Банк - на 7 отделений, а также ПУМБ - 5 отделений.

Крупнейшей региональной сетью в Украине владеют: Ощадбанк - 3 127 отделений, Приватбанк - 2 215, Райффайзен Банк Аваль - 504, УкрСиббанк - 323 и Альфа-банк Украина - 271 отделение.