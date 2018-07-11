В Украине стало больше денег в обращении

Денежная масса в Украине в июне возросла на 1%

Денежная масса в Украине в июне 2018 года возросла на 1% - до 1 трлн 209,84 млрд грн.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Согласно им, денежная база увеличилась за минувший месяц сразу на 3,1% – до 419,95 млрд грн.

Такая динамика денежных агрегатов обусловлена, прежде всего, ростом объема наличных средств в обращении вне банков - на 3,6%, до 345 млрд грн, тогда как остаток по депозитам увеличился всего на 0,2% - до 864,42 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной базы вырос на 5,2%, тогда как денежной массы – всего на 0,1%.