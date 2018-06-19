В Украине стали меньше уничтожать изношенных денег

Национальный банк Украины (НБУ) сократил количество изношенных банкнот для утилизации на 65,5 млн штук, – до 281,6 млн штук в январе-мае 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в НБУ, передают Українські новини.

В течение января-мая 2018 года НБУ утилизировал 281,6 млн штук непригодных к обращению банкнот на общую сумму 20,3 млрд грн.

В частности, были изъяты из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты в разрезе таких номиналов: 1 гривня - 30,9 млн штук на сумму 30,9 млн грн; 2 гривни - 14,4 млн штук на сумму 28,8 млн грн; 5 гривен - 24,8 млн штук на сумму 124 млн грн; 10 гривен - 30,1 млн штук на сумму 300,9 млн грн; 20 гривен - 25,5 млн штук на сумму 510,6 млн грн; 50 гривен - 49,4 млн штук на сумму 2 471,3 млн грн; 100 гривен - 53 млн штук на сумму 5,3 млрд грн; 200 гривен - 42,5 млн штук на сумму 8,5 млрд грн; 500 гривен - 6 млн штук на сумму 2,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что в мае в Украине стало больше денег в обращении. В частности, денежная масса возросла до почти 1,2 трлн грн.

Изъятие из обращения поврежденных и с признаками изношенности банкнот может происходить несколькими путями: при осуществлении расчетных, валюто-обменных операций с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями; при сдаче изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в Национальный банк; и при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков и в Национальном банке.

Изъятые из обращения изношенные и поврежденные банкноты подлежат утилизации. В 2017 году НБУ утилизировал 749,2 млн изношенных банкнот на 48,4 млрд грн.