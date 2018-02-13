В Украине сократилась денежная масса

Денежная масса в Украине в январе 2018 года сократилась на 2,7% - до 1 трлн 176,683 млрд грн.

Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина.

Динамика обусловлена как сокращением объема наличных средств в обращении вне банков – на 3,3%, до 321,573 млрд грн, так и остатков по депозитам - на 2,4%, до 854,874 млрд грн.

В то же время НБУ отмечает, что прирост валютных депозитов обусловлен изменением расчета остатков по таким кредитам в рамках перехода банков на стандарты международной финансовой отчетности (МСФО9). В частности, из-за корректировки процентных доходов от обесценивания по финансовым активам, которых относятся к операциям 2017 года.

Кредитный портфель банков в январе возрос на 2,9% - до 1 трлн 39,223 млрд грн. По данным НБУ, несмотря на повышение учетной ставки, стоимость гривневых кредитов для бизнеса снизилась - до 15,3% годовых в гривне, валютных – до 6,1%.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам января снизилась на 0,7 п.п. - до 29,7% годовых, в инвалюте – на 0,5 п.п., до 8,4% годовых. Процентная ставка по депозитам в гривне для населения по итогам декабря выросла на 0,2 п.п. – до 11,6% годовых, в инвалюте снизилась на 0,1 п.п. - 2,7% годовых.

Депозитный портфель банков в национальной валюте в январе снизился на 2,9%, в иностранной – на 1,8%. Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,3 п.п. – до 9,6% годовых, в инвалюте снизилась на 0,1 п.п. - до 2,4% годовых.

Денежная база в январе снизилась на 1,7% - до 392,326 млрд грн.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине резко увеличилось количество денег под конец 2017 года