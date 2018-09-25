В Украине снизились ставки по депозитам в валюте

В течении прошлой недели украинские банки повышали ставки по депозитам в гривне. В то же время депозиты в долларах и евро снизились в цене.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины проведенный liga.net.

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально подорожали гривневые вклады периодом от 1 до 3 месяцев, их стоимость выросла на 0,5 процентного пункта (п.п.) и составляет 10,94% годовых. Вклады на срок от 6 до 12 месяцев подорожали на 0,33 п.п. и предлагают 13,53% годовых. Депозиты сроком свыше 12 месяцев выросли в цене на 0,24 п.п. – до 13% годовых. Доходность вкладов на период от 3 до 6 месяцев поднялась на 0,22 п.п. и составляет 12,53% годовых. Бессрочные сбережения подорожали на 0,06 п.п. – до 7,74% годовых. А вклады сроком до 1 месяца выросли в цене на 0,05 п.п. – до 6,52% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Средняя процентная ставка по депозитам в долларах опустилась на срок от 3 до 6 месяцев – на 0,05 п.п., до 2,03%. Вклады от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,03 п.п. – до 2,54% годовых. Сбережения сроком свыше года упали в цене на 0,02 п.п. – до 2,8% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Стоимость вкладов в евро периодом от 3 до 6 месяцев упала в цене на 0,07 п.п. – до 1,39% годовых. Средняя ставка по депозитам на срок от 6 до 12 месяцев снизилась на 0,04 п.п. и составляет 1,81% годовых. Сбережения периодом свыше года также подешевели на 0,04 п.п. – до 2,03% годовых. При этом бессрочные вклады подорожали на 0,01 п.п. – до 0,59% годовых.

Обзор составлен на основании данных по 147 депозитным программам от 31 украинского банка, дата последнего обновления – 24.09.18