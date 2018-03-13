В Украине решили заменить ряд купюр на монеты

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Монеты станут заменой для купюр
Фото: НБУ via Flickr

Монеты станут заменой для купюр

Национальный банк Украины (НБУ) решил ввести новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн вместо купюр.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что эти монеты заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении", - пояснили в НБУ.

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