В Украине решили заменить ряд купюр на монеты

Национальный банк Украины (НБУ) решил ввести новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 грн вместо купюр.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что эти монеты заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении", - пояснили в НБУ.