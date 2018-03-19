В Украине продлили ликвидацию трех банков-банкротов

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Фонд перенес ликвидацию банков

Фонд перенес ликвидацию банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) отсрочил ликвидацию трех украинских банков-банкротов - банка Союз, ТК Кредит и Экспобанка.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

Так, ФГВФЛ принял решение продолжить ликвидацию банка Союз на два года - с 16 марта 2018 до 15 марта 2020 включительно.

Кроме того, Фонд отложил ликвидацию ТК Кредита на год - до 7 апреля 2019 года.

Ликвидацию Экспобанка также продлили на год - до 30 марта 2019 года включительно.

В сентябре 2014 года Национальный банк Украины (НБУ) отнес Экспобанк к неплатежеспособным. В январе 2015 года регулятор принял решение о ликвидации и отзыве банковской лицензии Экспобанка.

В феврале 2016 года правление НБУ отнесло ТК Кредит в категории неплатежеспособных банков. Впервые банк было выведено с рынка из-за непрозрачности структуры собственности.

В марте 2016 года Нацбанк принял решение лишить банковской лицензии и ликвидировать банк Союз по ускоренной процедуре.

 

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