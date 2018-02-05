В Украине продлили ликвидацию двух банков-банкротов

БГ Банк и банк Камбио будут выводить с рынка еще минимум год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на один год ликвидацию двух банков - БГ Банка и банка Камбио.

Об этом говорится в сообщениях на сайте Фонда.

В частности, ликвидация БГ Банка продлена до 26 февраля 2019 года, банка Камбио - до 1 марта того же года.

На этот же срок продлены полномочия ликвидаторов банков.

Напомним, что Национальный банк Украины (НБУ) в рамках очистки банковской системы в 2014-2017 годах вывел с рынка 96 банков из 180-ти, которые работали на начало 2014 года. В том числе 33 банка прекратили работу в 2014 году, еще столько же - в 2015-м. В 2016 году неплатежеспособным стал еще 21 банк, и в конце в 2017-м - еще 9 банков.