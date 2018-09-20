В Украине продлили ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию двух банков: Столичного и Южкомбанка.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда.
Так, ликвидация банка Столичный продлена на год – до 25 сентября 2019-го включительно. Ликвидация Южкомбанка также продлена на год – до 20 сентября 2019-го.
Напомним, что правление Национального банка приняло решение о ликвидации и отзыве лицензии у банка Столичный 18 сентября 2015 года.
Решение о ликвидации Южкомбанка было принято регулятором 24 сентября 2014 года. До ликвидации банк контролировался Русланом Цыплаковым.
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