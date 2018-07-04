В Украине предложили лишить гарантий валютных вкладчиков

Государственные гарантии не должны распространяться на депозиты в иностранной валюте.

Об этом заявил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин, передает finclub.

"Я бы снял гарантии по валютным вкладам. Государство должно гарантировать вклады в национальной валюте. Никто же не запрещает населению держать сбережения в инвалюте, это личное желание каждого. Но я вообще считаю, что стоимость валютного депозита должна быть не больше 1-2%", - сказал он.

Крому того Ворушилин сообщил, когда стоит ожидать повышения гарантий по вкладам.

"Очень надеюсь, что осенью внесем законопроект в сессионный зал [о повышении институциональной способности Фонда, – ред.]. И в этом законопроекте надеемся прописать все необходимые позиции, чтобы Фонд был более мощным. И мы понимаем, что для стабильности государства нам нужно повышать гарантии по вкладам... Думаю, что мы в состоянии повысить гарантии до 800 тыс. грн, но для этого нам нужны скоординированные действия всех – и правоохранителей, и судей по целому ряду вопросов, связанных с деятельностью Фонда", – добавил Ворушилин.