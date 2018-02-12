В Украине повысились ставки по гривневым депозитам

За последнюю неделю – с 5 по 12 февраля – средние процентные ставки по банковским вкладам для гривни выросли. По валютным вкладам ставки снова снизились.
Об этом свидетельствует обзор депозитных программ в банках Украины, сообщает liga.net.
Средняя процентная ставка в гривне осталась на прежнем уровне для бессрочных сбережений (7,54%) и для вкладов на период до 1 месяца (7,98%). Выросли в цене вклады на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 9,42%). Синхронно подорожали депозиты сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 11,84% и до 12,29% годовых соответственно). Вклады сроком от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,08 п.п. до 12,33% годовых.
Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений выросла на 0,01 п.п. и составляет 0,95% годовых. Вклады на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,90% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 1,21% годовых. Доходность сбережений на срок 6 до 12 месяцев опустилась на 0,05 п.п. до 2,72% годовых. Депозиты сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,07 п.п. до 3,06% годовых. Средняя ставка для вкладов периодом от 3 до 6 месяцев составляет 2,72% годовых.
Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений выросла на 0,01 п.п. и составляет 0,64% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Опустилась стоимость сбережений периодом от 1 до 3 месяцев (на 0,04 п.п. до 0,78%). Доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,01 п.п. до 1,30% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,05 п.п. до 1,86% годовых. Вклады периодом свыше 12 месяцев упали в цене на 0,08 п.п. до 2,12% годовых.
Средние процентные ставки по депозитам на 12.02.18
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3
месяцев
|
от 3 до 6
месяцев
|
от 6 до 12
месяцев
|
от
|
UAH
|
7,54%
|
7,98%
|
9,42%
|
11,84%
|
12,33%
|
12,29%
|
USD
|
0,95%
|
0,90%
|
1,21%
|
2,10%
|
2,72%
|
3,06%
|
EUR
|
0,64%
|
0,52%
|
0,78%
|
1,30%
|
1,86%
|
2,12%
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