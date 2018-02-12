В Украине повысились ставки по гривневым депозитам

За последнюю неделю – с 5 по 12 февраля – средние процентные ставки по банковским вкладам для гривни выросли. По валютным вкладам ставки снова снизились.

Об этом свидетельствует обзор депозитных программ в банках Украины, сообщает liga.net.

Средняя процентная ставка в гривне осталась на прежнем уровне для бессрочных сбережений (7,54%) и для вкладов на период до 1 месяца (7,98%). Выросли в цене вклады на срок от 1 до 3 месяцев (на 0,01 п.п. до 9,42%). Синхронно подорожали депозиты сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 11,84% и до 12,29% годовых соответственно). Вклады сроком от 6 до 12 месяцев выросли в цене на 0,08 п.п. до 12,33% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений выросла на 0,01 п.п. и составляет 0,95% годовых. Вклады на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,90% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев упали в цене на 0,03 п.п. до 1,21% годовых. Доходность сбережений на срок 6 до 12 месяцев опустилась на 0,05 п.п. до 2,72% годовых. Депозиты сроком свыше 12 месяцев подешевели на 0,07 п.п. до 3,06% годовых. Средняя ставка для вкладов периодом от 3 до 6 месяцев составляет 2,72% годовых.

Средняя процентная ставка в евро для бессрочных сбережений выросла на 0,01 п.п. и составляет 0,64% годовых. Депозиты сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,52% годовых. Опустилась стоимость сбережений периодом от 1 до 3 месяцев (на 0,04 п.п. до 0,78%). Доходность вкладов сроком от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,01 п.п. до 1,30% годовых. Депозиты на период от 6 до 12 месяцев подешевели на 0,05 п.п. до 1,86% годовых. Вклады периодом свыше 12 месяцев упали в цене на 0,08 п.п. до 2,12% годовых.

Средние процентные ставки по депозитам на 12.02.18

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от

12 месяцев UAH 7,54% 7,98% 9,42% 11,84% 12,33% 12,29% USD 0,95% 0,90% 1,21% 2,10% 2,72% 3,06% EUR 0,64% 0,52% 0,78% 1,30% 1,86% 2,12%





