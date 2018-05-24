В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney

В обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) включена российская электронная платежная система WebMoney.

Об этом говорится в Указе президента №126/2018.

Санкции введены сроком на три года против владельца платежной системы – литовской компании (WM Transfer Ltd (ВМ Трансфер ЛТД2). Аналогичные санкции вводятся в отношении компаний ВМР и ВебМаниРу.

Санкции предусматривают блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом), ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

На данную компанию также распространяются и другие санкции, в том числе запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей, запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Согласно санкциям, в отношении WebMoney вводится запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисов, в т.ч. к 40 субдоменам.

WebMoney, или WebMoney Transfer – электронная система расчетов, основанная в 1998 году и принадлежащая WM Transfer Ltd. Техническая поддержка и разработка ПО находятся в России. Главный центр аттестации располагается в Москве. Однако, WebMoney не зарегистрирована в качестве электронной платежной системы в России, поскольку c юридической точки зрения титульные знаки не являются электронными деньгами.